حالة الطقس 13/10/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا فوق المنطقة الجنوبية الشرقية والجزيرة من البلاد ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية على المناطق الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول إلى شرقية على المناطق الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.



وشهد عدد من المحافظات هطولات مطرية متفرقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن كميات الهطل كانت في دمشق وريفها.. في الكسوة 8 مم وعسال الورد 6 مم والتل ودوما 5 مم والنبك 4 مم وقاسيون ومساكن برزة 3 مم والحرمون وجديدة الشيباني وقطنا ودمشق المزة 2 مم وساحة الحجاز 1 مم.



وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب والسويداء والصورة الصغيرة 1 مم وفي القنيطرة سجلت في حضر 4 مم وفي محافظة حمص سجلت في المخرم 6 مم والقصير وتدمر 3 مم والقريتين 1 مم وفي محافظة حماة سجلت في عقيربات 5 مم.







