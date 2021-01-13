جي بي اس “للسرافيس” لمراقبة عملها.. آخر مقترحات مجلس محافظة دمشق

صوت مجلس محافظة دمشق بالإجماع على التوصيات التي رفعتها اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق إلى مجلس المحافظة، في عدة مجالات منها المحروقات والأفران والوضع المعيشي.



وجاءت توصيات اللجنة في مجال المحروقات بتخفيض مخصصات السيارات (سوزوكي) والتي تحمل لوحات خاصة، من مادة البنزين من 120 إلى 100 ليتر أسوة بسيارات السياحية الخاصة، إضافة إلى تزويد كافة وسائل النقل العامة الميكروباصات بأجهزة (جي بي اس) لمراقبة عملها على كافة خطوط التي تعمل عليها.



وفي مجال الأفران جاءت التوصيات بفصل بطاقات الريف عن المدينة، وإعطاء المواطنين ميزة اختيار من أي أفران يريدون استجرار ماد الخبز (مدينة أو ريف)، وتزويد كافة أفران دمشق الخاصة بجهاز pos إضافي لتسريع وتسهيل عملية البيع.



كما جاء في توصيات اللجنة الاقتصادية في مجال الوضع المعيشي، تشكيل لجنة مركزية بالتنسيق مع اتحاد غرف الزراعة، كونها تمنح شهادات المنشأ لصادرات الفواكه والخضار، لدراسة ما هو الفائض بالسوق المحلي ليصار تصديره وذلك للحد من عمليات التصدير العشوائية.



وتم التأكيد على وزارة الاقتصاد بإيقاف تصدير مشتقات الحليب من أجبان وألبان، والتأكيد على الحد من عمليات تهريب المواشي (أغنام – عجول) إلى خارج القطر والعمل على إعادة قطعان المواشي من محافظات( الرقة – دير الزور- القامشلي) إلى المحافظات (حلب – دمشق – ريف دمشق – حماة) والسماح بتصدير الفائض عن السوق من مادة اللحم وبالشكل النظامي، والسماح للقطاع الخاص باستيراد مادة الفروج المبرد واللحوم المبردة وفق شروط وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من ناحية عملية الذبح والشروط الفنية.





ومن الجدير بالذكر أن هذه التوصيات لا يتم العمل بها قبل إقرارها من الجهات المسؤولة سواء في محافظة دمشق أو باقي القطاعات، وهي في إطار الاقتراحات.



علي خزنه