الاحتلال الأمريكي يدخل معدات لوجستية وأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة
مصدر عسكري: أنقرة فشلت في تطبيق اتفاقها مع موسكو في إدلب والجيش السوري يستعد
مسلحو درعا البلد يصلون إدلب بعد إطلاق سراحهم من قبل تركيا
بيدرسون يصف لقاءه مع المقداد بـ”الإيجابي” والأخير يحدد الخطوط الحمراء لبلاده
“قسد” تفرض حظر تجوال كلي بمناطق سيطرتها في دير الزور
الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
وزير النفط: خط الغاز العربي جاهز في سورية
استشهاد طفلة بانفجار قنبلة من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف سلمية الشمالي الشرقي
مقتل وجرح جنود أتراك بانفجار في إدلب
سوريا ستحصل على الغاز و الكهرباء مقابل تسهيل وصلهما إلى لبنان
بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في إدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية
الجيش يدخل درعا البلد: إنجاز نصف المهمّة
التايمز: الأسد وبايدن يتحدان لحلّ هذه الأزمة
الطيران الحربي يدمر مواقع استراتيجية للمسلحين في ريف إدلب

تغيير مسؤولين كبار في الجمارك

أصدر وزير المالية الدكتور كنان ياغي يوم أمس القرار رقم /89/ المتضمن سلسلة تنقلات لعدد من العاملين في المفاصل الأساسية بالمديريات والأمانات الجمركية التابعة لمديرية الجمارك العامة.

وأكد مصدر مطلع في وزارة المالية لصاحبة الجلالة أن التنقلات حسب القرار تمت بناء على اقتراح مدير عام الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران وشملت مدراء جمارك دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ومطار دمشق الدولي وعدد من المعاونين وعدد من الأمناء الجمركيين ورؤساء الاقسام في المديريات والامانات بالسبينة بريف دمشق ودرعا ومطار الشهيد باسل الاسد في اللاذقية والمكتب الجمركي في هيئة الاستثمار السورية.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار الصادر عن الوزير ياغي يأتي استكمالا لاجراءات تطوير وضبط العمل الجمركي بعد التغييرات الجذرية التي تمت منذ أشهر في بنية الإدارة العامة للجمارك وطالت مديرها العام آنذاك فواز أسعد حيث تم تعيين الدكتور عمران بدلا عنه والذي كان يشغل منصب مدير جمارك دمشق.

 

 

صاحبة الجلالة