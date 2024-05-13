هل أبنية دمشق مجهزة بمانعات صواعق؟

مع تزايد عدد العواصف الجوية التي ضربت دمشق مؤخرًا وترافقها الصواعق الرعدية، بدأ السوريون في التساؤل عما إذا كانت الأبنية مجهزة بمانعات الصواعق.

وفي هذا السياق، أكد مصدر في الدفاع المدني بدمشق أن العديد من الأبنية كانت مجهزة بمقاومات للصواعق، مضيفًا: “ولكن هناك من قام بتدميرها وسرقتها وبيعها في السوق السوداء”.

وأشار المصدر إلى أن الأبنية الحديثة التي تشيد حاليًا تكون مجهزة بمانعات الصواعق، بينما لا تكون القديمة كذلك.

وأكد المصدر أن في كل دولة يُشترط من الدفاع المدني وضع بصمته في الأبنية وتجهيزها بمانعات الصواعق ومخارج النجاة.

وأوضح المصدر أن مانعات الصواعق تعمل على امتصاص الصاعقة وتوجيهها بشكل آمن إلى الأرض، مضيفًا: “تتكون مانعات الصواعق من مستقبلات معدنية تمتص الصواعق وموصلات تأريض توفر مسارًا سهلاً لتيار الصاعقة إلى الأرض”.

وأشار المصدر إلى أن مانعات الصواعق في المباني تعمل بنفس المبدأ المستخدم في المحطات الكهربائية.

وختم المصدر بالقول: “يجب أن تكون حجم مانعات الصواعق متناسبًا مع ارتفاع المبنى، حيث يمكن أن يسبب الصاعق ضررًا جسيمًا للهياكل والأجهزة المنزلية إذا لم يتم التخطيط له بشكل جيد”.

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