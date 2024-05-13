رئيس اتحاد الفلاحين : تجاوب حكومي

قال رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم:كان هناك تجاوب حكومي هذا العام لتلافي كل الأخطاء والهفوات التي حدثت في الموسم الماضي لاستلام الحبوب.

وأكد أن المؤتمر السنوي للحبوب هذا العام اتخذ العديد من الخطوات المهمة التي طالب بها اتحاد الفلاحين ووافقت عليها الحكومة لجهة تسديد كافة قيم المحصول للفلاح دفعة واحدة من دون تقسيط إضافة إلى تسهيل مرور الآليات الناقلة لمحصول القمح بيسر وسلاسة من دون أي اعتراض من أحد كذلك تمت الموافقة على تأمين المحروقات للآليات والحصادات الناقلة للأقماح إضافة لغيرها من الأمور ولاسيما إعطاء ثمن أكياس الخيش بشكل قرض وبكفالة الاتحاد العام للفلاحين مطمئناً الفلاح بأن الأمور هذا العام ستكون أفضل من العام الماضي بكثير كما وجهت الحكومة كل الجهات والوزارات المعنية بتقديم وتسهيل كل الإجراءات لتسليم المحصول واستلام قيم محاصيلهم..

ولدى سؤاله هل هناك مكافأة للفلاحين بعد تسليم المحصول أكد أننا كنا نأمل ذلك لكن الحكومة كانت قد حددت السعر النهائي لكيلو غرام القمح بعد دراسة كل التكاليف مؤكداً أنه لا يوجد أي مكافأة للفلاح هذا العام باعتبار أن السعر مجزٍ



الوطن