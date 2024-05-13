السورية للاتصالات تُعلن عن مسابقة للتعاقد مع عدد من الموطنين بفرعها باللاذقية

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن حاجتها للتعاقد مع 39 مواطناً سورياً ومن في حكمهم بعقود عمل سنوية، لشغل بعض الوظائف لصالح فرع اتصالات اللاذقية، وفق نظام العمل والعاملين النافذ لديها، وبأجر بدء التعيين، عن طريق إجراء مسابقة واختبار.

وأوضحت الشركة في بيان، أن “المؤهلات العلمية المطلوبة للتقدم إلى المسابقة تشمل إجازة في التجارة والاقتصاد باختصاص (محاسبة – علوم مالية ومصرفية)، ومعهد تقني حاسوب باختصاص (شبكات الحاسوب)، وثانوية عامة (علمي – أدبي)، وشهادة إعدادية”.

يُشار إلى أن تقديم الطلبات للمسابقة يبدأ في الـ19 من أيار الجاري ويستمر لغاية 6 حزيران القادم، وذلك في ديوان فرع شركة الاتصالات باللاذقية.

يُذكر أنه يمكن للراغبين بالتقدم للمسابقة معرفة المزيد من المعلومات حول الشواغر المتوفرة والشروط والتوصيف الوظيفي عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.