هطولات مطرية حتى منتصف الاسبوع!

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوي، أن تشهد البلاد هطولات مطرية فوق مناطق متفرقة من البلاد حتى منتصف الاسبوع تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات برد أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية يوم الاحد والاثنين.

وتكون الأجواء مغبرة على المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية نتيجة نشاط في سرعة الرياح التي تبلغ سرعتها 75 كم/سا، وانخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /4-7/ درجات مئوية في منتصف الأسبوع.

كما تكون الأجواء باردة نسبياً وبارد فوق المرتفعات الجبلية ليلاً حيث يحذر من الصقيع على المرتفعات الجبلية خلال صباح الاثنين والثلاثاء.