تجدد القصف على عين عيسى.. واتفاق جديد يلوح في الأفق

جددت القوات التركية والميليشيات التابعة لها القصف المدفعي والصاروخي، على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى نزوح أهالي المنطقة وسقوط جرحى بين المدنيين بينهم طفلين اثنين ووالدتهما، إضافة لأضرار مادية في الممتلكات.



وأفاد المرصد السوري، أن "قوات روسية وصلت إلى المناطق التي تعرضت للقصف، بالتزامن مع نزوح أهالي المنطقة في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والميليشيات الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس".



في المقابل، ردت ميليشيا "قسد" التي تسيطر على عين عيسى بقصف صاروخي على مواقع الميليشيات الموالية لأنقرة في محيط قرية صيدا بريف عين عيسى شمالي الرقة، وردت القوات التركية بقصف مماثل استهدف مواقع "لقسد" في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.



ويدور حديث على وسائل إعلام بأنّ تركيا تستعد للقيام بعملية عسكرية في عين عيسى للسيطرة عليها، وفق اتفاق جديد مع روسيا، حيث تتعهد أنقرة بسحب نقاطها العسكرية المحاصرة من قبل الجيش السوري في ريفي حماة وإدلب، مقابل أن تدخل عين عيسى ضمن مناطق نفوذها.



وتبين التحركات العسكرية التركية الأخيرة قرب عين عيسى جدية أنقرة بشن هجوم في المنطقة، إذ استخدمت للمرة الأولى منذ شهور الطائرات الحربية لقصف مواقع لـ "قسد" في منطقة الطحري في عين عيسى.



في المقابل، يجري سحب النقاط العسكرية التركية المحاصرة بالتدريج.



وكانت مصادر معارضة قالت الأسبوع الماضي إن القوات التركية بدأت بإخلاء النقطة العسكرية الواقعة غربي محافظة حلب، وتحديداً في منطقة الراشدين.