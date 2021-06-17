بعد مقتل جندي روسي.. تسيير دورية روسية تركية مشتركة شمالي الحسكة

سيّرت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات الاحتلال التركية دورية مشتركة جديدة في الريف الغربي لمدينة الدرباسية شمالي الحسكة الواقعة تحت سيطرة “قسد” اليوم، بعد توقف لعدة أسابيع وبعد أيام قليلة من مقتل جندي روسي وإصابة ثلاثة بانفجار لغم بريف المحافظة.



وأفادت مصادر بأن الدورية المشتركة انطلقت من باب شيرك الحدودي 13 كم غرب مركز مدينة الدرباسية، وتألفت الدورية من 3 مدرعات روسية، و4 مدرعات تركية، برفقة حوامتين روسيتين، وجابت أكثر من 10 قرى بريف المدينة لتعود المدرعات التركية إلى الأراضي التركية، فيما توجهت المدرعات الروسية إلى قاعدتها في مطار مدينة القامشلي.



وتعتبر هذه الدورية الـ 49 منذ توقيع اتفاقية سوتشي بين الجانبين الروسي و التركي في 22 تشرين الأول عام 2019م ، بهدف تأكد انسحاب الوحدات الكردية إلى داخل الأراضي السورية بعمق 32 كم وهو الذي لم يتم على أرض الواقع .



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