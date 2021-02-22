انطلاق معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية الجلديات بمشاركة 135 شركة سورية وعربية

انطلقت مساء أمس في مدينة المعارض بدمشق معرض سيلا الدولي التصديري للأحذية والجلديات ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2021 الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة بمشاركة أكثر من 135 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأحذية والجلديات من سورية ومن عدد من الدول العربية يستمر لغاية 24 الشهر الحالي.



وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصناعة زياد صباغ ان معرض سيلا هو من المعارض الهامة في سورية كون المنتجات المشاركة فيه هي ان صناعته سورية بامتياز من الألف إلى الياء وهذا يدل على تطور الصناعة السورية وعودة الألق إلى هذه الصناعة وخاصة مع الكم الهائل من المشاركين مما يمنحنا تفاؤلا لعودة سورية الى مكانتها ووضعها الطبيعي في الخارطة الاقتصادية العالمية كما يؤكد على حيوية الشعب السوري وقدرته على مواجهة الحصار والحرب الدائرة عليه من كل الاتجاهات.



من جهته وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل لفت إلى جودة المنتجات السورية المشاركة في المعرض والتي استطاع الصناعيون خلال سنوات الحرب ان يطوروا من هذه الصناعات وتنتجون كامل المكونات وصولاً إلى المنتج النهائي.



أشار الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية محمد كزارة إلى أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري ما بين المنتجين السوريين والتجار في الدول العربية والمساهمة في تحريك الاقتصاد السوري متوقعا أن تتم عمليات تعاقد كبيرة جدا مع رجال الأعمال المدعوين من الدول العربية مما يسهم في تنشيط الصناعات الجلدية الهامة التي كانت موجودة قبل الأزمة السورية في كل الأسواق العربية ولفت كزارة الى القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية السورية بالجودة والسعر ,ومواكبة الأذواق العربية والعالمية لاستعادة موقع هذه الصناعة وتعزيزه بشكل أكبر عير التصدير ودعم المنتجين السوريين وتقوية الاقتصاد السوري من خلال هذه المعارض التخصصية



رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي بين ان اهمية هذا المعرض تكم بانه معرض تصديري لان البلد تعول على التصدير وهذه الصناعة تنافسية ولها قيمة مضافة ويجب ان نستفيد من اسعار الصرف الحالية معربا عن الأمل ل أن ينجح هذا المعرض ويتم تصدير كل البضائع كونها مطلوبة وهي منتج سوري بالكامل وسعرها منخفض وذات جودة عالية وتنافس المنتجات الصينية والتركية والاسيوية الأخرى الموجودة في الأسواق المجاورة وخاصة ان هدفنا التصدير وان نستفيد من المعامل والورش الصغيرة لتكبر وتنمو



بدوره رئيس العلاقات العامة في الاتحاد العربي للصناعات الجلدية محمد البوشي الى المشاركة الواسعة للشركات السورية و البالغ عددها /135/ شركة من كبرى شركات الصناعات الجلدية والذين اثبتوا في السنوات السابقة قدرتهم على التماشي مع الوضع الراهن واستطاعوا اثبات وجودهم مشيراً إلى أنه تم دعوة 360 رجل أعمال من العراق اضافة الى لبنان والاردن واليمن ومصر وليبيا والصومال وجيبوتي أملاً ان تكون بوبتنا إلى إفريقيا كما ان سفير الجزائر جاء ومعه رجال أعمال أضافة إلى رجال الأعمال السوريين الذي نعول عليهم لانهم الغرس الذي زاعناه في الخارج وهو اصبح ياخذ من بلده



المهندس محمد خير الرفاعي مدير عام الشركة العامة لصناعة الأحذية أكد ان الشركة تشارك في كل المعارض كجهة صناعية عامة وسورية حيث تقوم معامل الشركة بصناعة كافة انواع الاحذية الرجالية والنسائية والولادية لتسويقها والتدخل الايجابي بالسوق بالاسعار المناسبة مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض مهمة جدا لتعرف على ما وصلت صناعة الأحذية وجودتها والتعرف على كافة نواحي الانتاج ومستلزمات الانتاج الموجودة.



بدورها جورجيت سليمان مديرة الشركة العامة للدباغة هذا المعرض مهم كونه يحتوي على منتجات كثيرة وجديدة ومتنوعة تواكب اذواق المستهلكين محليا وعربيا ما يفتح ابوابا للتصدير والتسويق





ويمتد معرض سيلا على مساحة 8500 متر مربع يقام في الصالتين 26 و10 في مدينة المعارض على طريق المطار وفترة زيارة المعرض بين الساعة الـ 12 ظهراً والثامنة مساء في تشمل فعاليات المهرجان عروض يومية لأزياء الأحذية للشركات المشاركة وحضر فعاليات افتتاح المعرض ممثلو الفعاليات الاقتصادية و التجارية و الصناعية و رجال أعمال من سورية وخارجها وسفراء عدد من الدول العربية العربية.أخبار الصناعة السورية