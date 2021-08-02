الصين تبقى في صدارة جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

بقيت الصين في صدارة جدول الميداليات بعد اليوم التاسع في أولمبياد طوكيو 2020.



وهنا ترتيب العشرين الأوائل:



الصين 24 ذهبية 14 فضية 13 برونزية، المجموع: 51



الولايات المتحدة 20 23 16 59



اليابان 17 5 9 31



أستراليا 14 3 14 31



روسيا (باسم اللجنة الأولمبية الروسية) 12 19 13 44



بريطانيا 10 10 12 32



فرنسا 5 10 6 21



كوريا الجنوبية 5 4 8 17



إيطاليا 4 8 15 27



هولندا 4 7 6 17



ألمانيا 4 4 11 19



نيوزيلندا 4 3 4 11



تشيكيا 4 3 1 8



كندا 3 4 7 14



سويسرا 3 4 5 12



كرواتيا 3 2 2 7



تايبي الصينية 2 4 4 10



البرازيل 2 3 5 10



المجر 2 2 2 6



سلوفينيا 2 1 1 4.