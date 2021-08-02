الصين تبقى في صدارة جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

بقيت الصين في صدارة جدول الميداليات بعد اليوم التاسع في أولمبياد طوكيو 2020.

وهنا ترتيب العشرين الأوائل:

الصين 24 ذهبية 14 فضية 13 برونزية، المجموع: 51

الولايات المتحدة 20 23 16 59

اليابان 17 5 9 31

أستراليا 14 3 14 31

روسيا (باسم اللجنة الأولمبية الروسية) 12 19 13 44

بريطانيا 10 10 12 32

فرنسا 5 10 6 21

كوريا الجنوبية 5 4 8 17

إيطاليا 4 8 15 27

هولندا 4 7 6 17

ألمانيا 4 4 11 19

نيوزيلندا 4 3 4 11

تشيكيا 4 3 1 8

كندا 3 4 7 14


سويسرا 3 4 5 12

كرواتيا 3 2 2 7

تايبي الصينية 2 4 4 10

البرازيل 2 3 5 10

المجر 2 2 2 6

سلوفينيا 2 1 1 4.