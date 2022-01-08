سوري ينال جائزة الإبداع الرياضي في الإمارات

كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الرباع السوري "معن أسعد" الفائز ببرونزية في مسابقة رفع الأثقال بأولمبياد "طوكيو" 2020، سيكون من ضمن 28 بطلاً رياضياً مكرماً في فئات الدورة 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

"أسعد" وبحسب الصحيفة الإماراتية سيكرم عن فئة "الرياضي الذي حقق إنجازاً رفيع المستوى في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة".

وذكرت إن «البطل الأولمبي سعى جاهداً لرفع اسم بلاده والعرب عالياً بالرغم من ضعف الإمكانات، مفعماً بروح التحدي والإصرار، ومؤكداً أنه حين يصبح طريق الإنجازات والانتصارات أصعب وأقسى، يصبح الوصول لمنصات التتويج أغلى وأبهى».

أسعد قال إن «التكريم يشكل حافزاً ودافعا قويا للإبداع الرياضي، ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة»، وفقاً لتصحريات نقلتها "البيان".

يذكر أن "أسعد" أحرز برونزية في أولمبياد طوكيو الأخيرة 2020 عن وزن +109 كلغ.