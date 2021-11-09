السورية للتجارة تبدأ استجرار الحمضيات من المزارعين

بدأت المؤسسة السورية للتجارة اليوم استجرار الحمضيات من المزارعين في محافظتي اللاذقية وطرطوس مباشرة لبيعها في صالات المؤسسة بجميع المحافظات ضمن إجراءات الدعم الحكومي للمزارعين لتخفيف الكلف عنهم.



وأوضح المشرف العام على مراكز جملة أسواق الهال بالمحافظات التابعة للمؤسسة المهندس وسيم معطي أن الانواع المستجرة حالياً والتي سيتم طرحها بالصالات حالياً هي كرمنتينا فرنسية أول بسعر 700 ليرة سورية وكرمنتينا شوما بسعر 850 ليرة وبرتقال أبو صرة أول بسعر 925 ليرة وأبو صرة ثان بسعر 750 ليرة وليمون ماير أول بسعر 550 ليرة ليتم التوسع بالأنواع فور إنتاجها.



وبين معطي أن الكمية التي وصلت صباح اليوم إلى سوق الهال بدمشق 20 طناً وستصل مساء اليوم كمية 30 طناً حيث ستزيد الكمية اليومية بشكل متتابع ليتم فرزها وتوضيبها ورفد الصالات بها في محافظتي دمشق وريفها وهناك سيارات جوالة لبيع الحمضيات في المناطق التي لا يوجد فيها صالات لافتاً إلى إرسال كميات أخرى إلى المحافظات الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية من محافظتي اللاذقية وطرطوس.



وأشار معطي إلى أن تدخل السورية للتجارة من خلال إلغاء العمولات الوسيطة وتوفير أجور النقل والعبوات يأتي خدمة للفلاح والمستهلك في وقت واحد مبيناً أن المؤسسة ستستمر بتسويق المادة وبيعها في صالاتها إضافة إلى تخزين الكميات الإضافية في وحدات التبريد بهدف طرح المنتج وترويجه في فترة انخفاض الإنتاج.