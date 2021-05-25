الاستثمار بروث الماشية يوفر نحو 2 مليار يورو سنوياً

أوضح المسؤول عن ملف الطاقة الحيوية في "المركز الوطني لبحوث الطاقة" عامر العمري، أن الاستثمار بمخلفات المحاصيل الزراعية وروث الماشية يؤمن أرباحاً تتجاوز 1.86 مليار يورو سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الكتلة الحيوية مهدورة وغير مستثمرة وتسبب مشاكل بيئية في سورية.



وأضاف العمري، أن الأرباح المذكورة يمكن تأمينها عبر الاستفادة من مخلفات الأبقار والأغنام والماعز والدواجن وحطب القطن وماء الجفت وتفل الزيتون ومياه الصرف الصحي ومخلفات البلدية الصلبة وغيرها، عبر عملية الهضم اللاهوائي لهذه الكتلة الحيوية (المخلفات)، أي تحويلها إلى غاز حيوي وسماد عضوي.



وتابع أن الأرباح السنوية لمخرجات هضم الكتلة الحيوية المذكورة تتوزع بين الطاقة الكلية المتوقع إنتاجها بدل النفط المكافىء المقدرة بـ700 مليون يورو، والسماد العضوي بقيمة 614.6 مليون يورو، وغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يمكن بيعه وفق برتوكول "كيوتو" والمقدر بقيمة 530.5 مليون يورو سنوياً.



ولفت العمري إلى أن المركز أنشأ 19 هاضماً حيوياً هندياً في ريف السويداء، وزوّد كل هاضم بسخان يعمل على الطاقة الشمسية، وأنشأ أيضاً نموذجين مختلفين من الهواضم في منطقة قرحتا بريف دمشق، وهاضم إسطواني هندي في طرطوس وآخر في السويداء.