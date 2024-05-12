 الموظف يحتاج لـ 80 ساعة عمل لشراء “فروج” و400 عام لشراء منزل

يقدّر خبير اقتصادي أن الموظف في الدوائر الحكومية يحتاج إلى 80 ساعة عمل لشراء دجاجة، وبناءً على الحسابات، يحتاج للعمل مدة 400 عام لشراء منزل.

الحد الأقصى للرواتب يصل إلى 400 ألف ليرة، بينما يهبط الحد الأدنى إلى 280 ألف ليرة.

السعر المقدر للدجاجة يبلغ حوالي 150 ألف ليرة. علّق الباحث الاقتصادي عامر شهدا على كلمة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وطالب بمزيد من الشفافية حول الوضع الاقتصادي.

قام الباحث بمقارنة بين الأعوام السابقة بخصوص الأجور والأسعار، وتوقع أن يحتاج المواطن إلى 140 ساعة عمل لشراء كيلوغرام من اللحم الأحمر و80 ساعة لشراء دجاجة.

قلل من أهمية إعلان الحكومة إضافة طاقة كهربائية، وحذّر من كارثة منتظرة بسبب تغير المناخ بحلول عام 2030.

أحد أعضاء مجلس الشعب أشار إلى تفاقم الفقر بين الموظفين والعمال في الدولة، وطالب بزيادة الرواتب، لكنه شدد على أهمية الواقع المالي للحكومة في تحقيق ذلك.



وكالات