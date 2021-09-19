الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
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الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من إرهابيي تنظيم (داعش) المحتجزين في سجون ميليشيا (قسد) في منطقة القامشلي إلى مقر قاعدة الاحتلال في الشدادي جنوب الحسكة وذلك في إطار سياستها الرامية لإعادة تدوير إرهابيي التنظيم وتدريبهم والاستثمار بهم في تنفيذ أعمال إرهابية تخدم مخططاتها في المنطقة.

وقالت مصادر خاصة إن حوامتين أمريكيتين مخصصتين لنقل الجنود هبطتا في قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وكان على متنهما نحو 60 إرهابياً من تنظيم (داعش) تم جلبهم من سجن ما يسمى (نافكر) بمدينة القامشلي بعد تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت المصادر إن أغلب الإرهابيين الذين تم نقلهم يحملون الجنسية العراقية وجنسيات سعودية وتونسية من بينهم متزعم ما يسمى (الشرطة) في دير الزور ومتزعم (قطاع التعليم) و(مسؤول السجون) في التنظيم.

وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي إلى نقل إرهابيي (داعش) المحتجزين في سجون ميليشيا (قسد) إلى عدة قواعد للاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش العربي السوري فيما يتم نقل أعداد منهم إلى قاعدة الاحتلال في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكانية والمرافق الحيوية ومواقع الجيش العربي السوري.