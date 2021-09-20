اختفاء صراف سوري في جنوب تركيا وبحوزته ٤ ملايين دولار

أقدم أحد العاملين السوريين في مكاتب الصرافة بتركيا، على التواري عن الأنظار، مختفيا وبحوزته مبلغ ضخم من الدولارات.



وقال موقع “جسر برس” المعارض،” أن الصراف محمد ياسين”حلابو” العامل في سوق الصرافة والحوالات بمدينة أنطاكيا التركية، توارى عن الأنظار، منذ مساء السبت.”



وتابع الموقع إن” الشخص المذكور فر وبحوزته ما يقارب 4 مليون دولار، كان من المفروض تسديد قسم كبير منه بالليرة السورية خلال أيام مقابل، حوالات تم استلامها، في الداخل السوري.”



وكان أكبر المتضررين من سرقة المبلغ شركات تعمل بالحوالات بين دبي و إسطنبول ودمشق وحلب، حيث يستلم الهارب الأموال بالدولار، ويسلمها في داخل سوريا بالليرة”.



وسبق هذا الصراف عدة صرافين نهبو أموال شركات صرافة، خلال السنوات الماضية، وفرو بها إلى دبي وبيروت وأوروبا.



يذكر أن مدينة إدلب المحتلة شهدت في نيسان الفائت، حادثة مماثلة، عبر اختفاء صراف من المدينة، وفراره خارج البلاد، وبحوزته 600 ألف دولار أمريكي.



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