خبير بارز يُطلق تحذيراً: زلازل مُدمّرة قوّتها كبيرة جدّاً قد تضرب إسطنبول

ناجي غوريور، عالم الزلازل التركي الشهير، حذر من احتمال حدوث زلزال مدمر في إسطنبول بقوة 7.6 على مقياس ريختر.

وفقًا لتقديرات مجلس المدينة، فإن زلزالًا بقوة 7.5 درجة قد يؤدي إلى انهيار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى، وقد يتطلب الأمر توفير مساكن مؤقتة لحوالي 4.5 مليون مواطن.

وأوضح غوريور أن الزلزال المتوقع قد يأتي من صدع أدالار أو صدع كومبورغاز المتصل به. وإذا حدث “تمزق” في هذين الصدعين معًا، فإن قوة الزلزال قد تصل إلى 7.5 درجة.

وأشار إلى أن صدع كومبورغاز وحده يمكن أن يسبب زلزالًا بقوة 7.2 درجة. وتبين أن هذه الصدوع قد تم سدها وفقاً لموقع لبنان 24.

كما عبّر غوريور عن استيائه من عدم استجابة السلطات لتحذيراته السابقة بشأن الزلازل المحتملة في منطقة كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا.