آلية جديدة لتوزيع الخبز ستطبق الشهر القادم

تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملها بمبدأ “التجريب” لتوزيع الخبز والغاز وغيرها من المواد المدعومة، فكل فترة تخرج بآلية جديدة في محاولة لتدارك الأخطاء السابقة مع استمرار الازدحام للأشخاص المنتظرين للحصول على مخصصاتهم.



حيث كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أن الوزارة جهزت كل البنية التحتية والمستلزمات للبدء خلال الشهر القادم بتطبيق آلية جديدة لعملية توزيع الخبز وذلك في 3 محافظات بشكل مبدئي، ليصار إلى تعميمها خلال الفترة القادمة لتشمل كافة محافظات البلاد.



وتعتمد الآلية الجديدة على ربط مستحقي مادة الخبز أو طالبي الخدمة بمعتمد محدد يتم اختياره من قبل السوريين أنفسهم بما يشبه الآلية المطبقة في توزيع عدد من المخصصات ضمن المؤسسة السورية للتجارة.



وأكد سليمان في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أنه سيتم البدء بتطبيق الآلية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وبإمكان الجميع بموجب ذلك اختيار المعتمد المحدد ليحفظ كل شخص حقه من المادة طوال اليوم، مع حصر التوزيع بمعتمد أو مخبز يختاره المواطن، وبذلك لا يتعرف الجهاز إلا على البطاقات المخصصة ضمن الفرن أو عند المعتمد حكماً.



وأشار سليمان إلى أن الهدف من الآلية منع الازدحامات، مع التأكيد على وصول المادة لمستحقيها، مشيراً إلى التوسع بهذه الآلية خلال الفترة القادمة مع نهاية أيلول، مع إحداث ربط مكاني مؤتمت، ليصار إلى تطبيقها في المنطقة الجنوبية لتتوسع معها حتى تشمل العاصمة وريفها.



كما بيّن معاون الوزير أن العملية مدروسة بحسب الطاقة الاستيعابية، كما أنها تحد نهائياً من مزاجية بعض المعتمدين ويتم منح المعتمدين الكميات المحددة حسب البطاقات والمسجلين.



وسبق أن طبقت المؤسسة السورية للمخابز، للتخفيف من الازدحام، تجربة في بعض المخابز المزدحمة، وتتضمن حصول الشخص على فيش بعدد ربطات الخبز المستحقة للأسرة بنظام الشرائح في البطاقة الإلكترونية، ثم التوجه إلى نافذة البيع (الفرن) لتسليم الفيش واستلام الربطات وتسديد ثمنها، كما اعتمدت آلية تسليم مخصصات الخبز عن يومين، للشريحة المخصصة بربطة خبز واحدة يومياً، إلا أن معظم المخابز لاتزال تشهد ازدحام كبير.