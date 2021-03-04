«حماة».. ازدياد حالات الإصابة بذات الرئة

كشف مصدر طبي في مشفى الشهيد اللواء " قيس حبيب" الوطني بسلمية في حماة، أنه لوحظ ازدياد بعدد المراجعين بإصابات ذات الرئة، غير النموذجية خلال الأسبوعين الماضيين، مع تنامي تصاعد الخط البياني للفيروس عالمياً، وفي دول الجوار كالأردن ولبنان والعراق.



وأكد المصدر لإحدى الصحف المحلية، أن «سورية ليست بمعزل عن العالم، ومن الممكن أن ينشط فيها الفيروس مجدداً»، قائلاً إنه «من المحتمل أن تشير حالات ذات الرئة الغير النموذجية للفوعة الثالثة للفيروس».



في سياق هذا، أعلن مصدر طبي في الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني عن تزايد ملحوظ بعدد الحالات والإصابات، خلال الأيام العشرة الأخيرة، وأن الأعراض التي ظهرت على المراجعين، هي ذاتها إنتانات تنفسية وأمراض ذات رئة.



وفي مشفى السقيلبية الوطني أكد مصدر طبي أن «الحالات التي تراجع المشفى، هي إنتانات تنفسية وذات رئة حتى اليوم».



وشهدت سوريا مؤخراً ارتفاع كبير بعدد الإصابات بالفيروس المستجد في عدة محافظات.









