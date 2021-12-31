163 سوريا انتحروا عام 2021

بلغت حصيلة هذا العام 163 حالة انتحار حسبما أكده المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية الدكتور زاهر حجو بتراجع من 10-15% عن العام الماضي. وأشار حجو إلى أن إجمالي حالات الانتحار منذ بداية العام, وحتى تاريخ 20/ 12 بلغ 163 حالة منها 112 ذكوراً و 51 إناثاً، لافتاً إلى أنّ الطريقة الأكثر استخداما للانتحار هي الشنق فقد سجلت 75 حالة انتحار شنقاً، و41 حالة بطلق ناري، و16 سقوطاً ورمياً من شاهق، بينما سجلت 23 حالة انتحار عن طريق التسمم، أما القاصرون الذين هم تحت سن الـ18 سنة, فبلغ عدد المنتحرين: 25 حالة منها 14 ذكوراً و11 إناثاً.

حلب أولاً

وكشف حجو أنّ حلب تتصدر المرتبة الأولى للسنة الخامسة على التوالي بوقوع حوادث انتحار فقد سجلت 34 حالة، تليها اللاذقية وريف دمشق اللتان سجلت كل منهما 24 حالة بينما دمشق 18 حالة، وحماة وطرطوس 17 حالة لكل منهما.

أما درعا فسجلت 6 حالات، و القنيطرة للسنة الثالثة على التوالي لم تسجل فيها أي حالة انتحار، مضيفاً: إن حالات الانتحار تراجعت عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين 10-15 % فقد وصلت العام الماضي إلى 198 حالة، مؤكداً أنّ سورية أقل الدول بوقائع الانتحار عالمياً