القبض على عصابة تمتهن سرقة المنازل بإدلب

وردت عدة ادعاءات من مواطنين إلى فرع الأمن الجنائي بادلب حول قيام أشخاص مجهولين بالدخول إلى منازلهم في محلة (خان شيخون) وسرقة محتوياتها وذلك أثناء تغيبهم عن منازلهم لبعض الوقت.

ونتيجة البحث والمتابعة والمراقبة تمكن الفرع المذكور من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهم جميعاً وتبين أنهم يدعون (علي ، م) و(غيث ، م) و(ليث ، م) و(محمد ، س) و(محمد ، أ) (عبد القادر ، ح) و(محمود ، ح) و(احمد ، ج) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصـ.ابة تمتهن الدخول إلى المنازل ليلاً عن طريق الكسر والخلع وسرقة محتوياتها وتقاسم المسروقات فيما بينهم وصرف ثمنها على ملذاتهم الشخصية، كما اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات السرقة في المحلة المذكورة، وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق البعض منهم بجـ.رائم السرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.