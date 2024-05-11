بقايا الفروج تباع كباب وحماية المستهلك تنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين 

11-05-2024

بقايا الفروج تباع كباب وحماية المستهلك تنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين 

تركزت المخالفات التي تم ضبطها من قبل عناصر حماية المستهلك بريف دمشق على الغش بحيازة مخلفات الفروج والاتجار بها بقصد بيعها  لحم كباب 

حيث قام عناصر الرقابة التموينية بريف دمشق بضبط مسلخ فروج في جديدة عرطوز بداخله كمية 500 كغ من نتر وعظام وجلود 

ورؤوس وظهور الفروج  يتم بيعها للمحلات والمطاعم ، والذين بدورهم يقومون بفرمها وإضافة التوابل عليها لبيعها كباب دجاج .

وبالتعاون مع الجهات المختصة تم ضبط ورشة لتقطيع الفروج في مدينة التل تحتوي 243 كغ من نتر وجلود الفروج غير صالحة للاستهلاك البشري بقصد بيعها والاتجار بها .

 كما تم ضبط سيارة مغلقة بداخلها 35 كغ من نتر وجلود الفروج معبأة ضمن أكياس .

تم إتلاف الكميات المضبوطة أصولاً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات .

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

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