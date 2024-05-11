بقايا الفروج تباع كباب وحماية المستهلك تنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين 

تركزت المخالفات التي تم ضبطها من قبل عناصر حماية المستهلك بريف دمشق على الغش بحيازة مخلفات الفروج والاتجار بها بقصد بيعها لحم كباب

حيث قام عناصر الرقابة التموينية بريف دمشق بضبط مسلخ فروج في جديدة عرطوز بداخله كمية 500 كغ من نتر وعظام وجلود

ورؤوس وظهور الفروج يتم بيعها للمحلات والمطاعم ، والذين بدورهم يقومون بفرمها وإضافة التوابل عليها لبيعها كباب دجاج .

وبالتعاون مع الجهات المختصة تم ضبط ورشة لتقطيع الفروج في مدينة التل تحتوي 243 كغ من نتر وجلود الفروج غير صالحة للاستهلاك البشري بقصد بيعها والاتجار بها .

كما تم ضبط سيارة مغلقة بداخلها 35 كغ من نتر وجلود الفروج معبأة ضمن أكياس .

تم إتلاف الكميات المضبوطة أصولاً وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات .

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك