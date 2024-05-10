قام بقتله في بلدة معربا وهرب إلى عين ترما بريف دمشق

تلقت شرطة منطقة التل في ريف دمشق بلاغًا من مستشفى التل الوطني يفيد بوصول شخص يُدعى وسام (الحروف الأولى من الاسم ك) إلى المستشفى بعد تعرضه لطعنة بسكين في الصدر.

ولكن بعد أقل من ساعة، توفي نتيجة صدمة نزفية حادة ناجمة عن الطعنة، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

تحركت عدة دوريات من الشرطة وبدأت عمليات البحث والتحري.

وكشفت التحقيقات الأولية أن القتل وقع إثر مشاجرة في بلدة معربا بين الضحية وسام وشاب آخر يُدعى محمد (الحروف الأولى من الاسم م).

وبعد التحريات، تم تحديد مكان المشتبه به في بلدة عين ترما في ريف دمشق. وبعد نصب كمين من قبل قوات الأمن الجنائي، تم اعتقال المشتبه به محمد (م) واقتياده إلى مركز الشرطة.

كما تم اعتقال شخصين آخرين كانا برفقة القاتل أثناء المشاجرة، وهما محمد (هـ) وعمر (د). أثناء التحقيق، اعترف محمد (م) بأنه طعن وسام أثناء مشاجرة، ومن ثم سلم السكين لعمر (د) الذي قام بإخفائها على سطح أحد المنازل وفقاً لوزارة الداخلية.

وبعد ذلك، هرب إلى بلدة عين ترما حيث تم القبض عليه. كما تمت استعادة أداة الجريمة من المكان الذي أخفاها فيه.

وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجريمة، وسيتم تقديم جميع المتهمين إلى القضاء المختص وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

