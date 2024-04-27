محاولة قتل دكتورة في جامعة طرطوس من قبل مجهول

27-04-2024

محاولة قتل دكتورة في جامعة طرطوس من قبل مجهول

تعرّضت بعد ظهر اليوم دكتورة في جامعة طرطوس(ا-س) لمحاولـة قتــل  أثناء نزولها من بيتها في إحدى ضواحي مدينة طرطوس، حيث غافلها شخص من الخلف وقام بشد الحبل على عنقها واضعا يده على فمهـا، ثم قام بإنزالها إلى قبو البناء بعد أن أغمـي عليها وتركها في القبو ولاذ بالفرار بعد أن سلب كل ماكان معها باستثناء هاتفها "الخلوي" وقد تم إسعافها من قبل الأهل إلى مشــفى الباسل حيث استعادت وعيها و تمت معالجة الإصابات التي تعرضت لها.

مصدر في شرطة طرطوس أوضح أن التحقيقات جارية لكشف الفاعل ومعرفة ملابسات الحادث

الوطن أون لاين-هيثم يحيى محمد

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