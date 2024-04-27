سرق السيارة بجديدة عرطوز و كشفته دورية شرطة في البرامكة

أثناء قيام إحدى دوريات شرطة قسم القنوات بمهامها في وقت مبكر من الفجر في منطقة البرامكة، لاحظت وجود شخص في سيارة من طراز “ميتسوبيشي لانسر” وأثار الشكوك.

وعندما قام أفراد الشرطة بتفحص بيانات السيارة والتحقق من مالكها، اكتشفوا أنها تخص شخصاً يعيش في منطقة جديدة عرطوز.

تواصلت الشرطة مع مالك السيارة، وأكد أنه لم يكن على علم بسرقتها وأنه تركها مركونة في أحد الشوارع قرب منزله مساءً.

تم اعتقال الشخص المشتبه به، ويدعى مجد ح. وخلال التحقيق، اعترف بسرقته للسيارة من منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق، وكان يخطط لنقلها إلى منطقة الكسوة كخطوة أولى قبل بيعها في محافظة أخرى بالاشتراك مع شخص آخر لا يزال طليقاً، وتقوم الشرطة حالياً بالبحث عنه وفقاً لوزارة الداخلية السورية.

أعيدت السيارة إلى مالكها، وسيتم تقديم المشتبه به للسلطات القضائية لمحاكمته.