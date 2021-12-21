مجلس الوزراء يناقش عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في المشافي العامة والمراكز المتخصصة بالأورام، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية والحد من تسرب الكوادر ذات الاختصاصات النوعية.

وأكد المجلس ضرورة تعزيز الدور التجاري التنافسي لمؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق من خلال تأمين مختلف المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة واستجرار المواسم والمنتجات من مواقع الإنتاج مباشرة وعرضها في منافذ التدخل الإيجابي بالتوازي مع التشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين وفق القوانين. واستعرض المهندس عرنوس نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى محافظات حماة وحلب وإدلب والمشروعات التنموية والخدمية التي تم وضعها بالخدمة، موضحاً أن الحكومة مستمرة بتقديم كل ما يلزم لإحداث تنمية حقيقية في جميع المحافظات من النواحي الزراعية والصناعية والحرفية والسياحية والتعليمية والبنى التحتية الخدمية والاستثمار الأمثل لمقومات كل محافظة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأمين احتياجات الاستثمار الزراعي للأراضي المحررة من الإرهاب في محافظة إدلب وتحسين الحالة الفنية لطرق الربط بين خان شيخون والمناطق المحيطة وتأمين الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيعهم للعودة إلى مدنهم وقراهم.

إلى ذلك أكد المجلس ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية على مستوى المحافظات والمناطق المحلية فيها وطلب من لجان المحروقات إعطاء الأولوية لاستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة

وأكد على تحسين مداخل المدن الرئيسية بما فيها مدخل دمشق باتجاه المنطقة الوسطى وطلب من المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تداعيات على الواقع الخدمي نتيجة الظروف المناخية والهطولات المطرية الغزيرة، وصيانة المصارف المطرية ورفع حالة التأهب للتعامل مع أي طارئ خلال فصل الشتاء.

وطلب المجلس من وزارة الزراعة مضاعفة الإنتاج في معمل الأعلاف بحلب بما يؤمن احتياجات الثروة الحيوانية، ودعا إلى إنجاز دراسة لتحويل مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية /٣٠٠٠/ هكتار إلى الري الحديث والاستثمار الأمثل لهذه السهول الخصبة في زيادة الإنتاج الزراعي وطلب من وزارة التجارة الداخلية استكمال صيانة وتأهيل صومعة طرطوس.

واستمع المجلس إلى مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة حول المراحل المنجزة من مشروع الدفع الإلكتروني وتم التأكيد على الاستمرار بتبسيط الإجراءات وزيادة عدد الخدمات المقدمة الكترونياً وأتمتتها وفق البرامج الزمنية المحددة.

في سياق آخر طلب المجلس من الوزارات استكمال إعطاء اللقاح للعاملين وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح واتخاذ كل ما يلزم لزيادة أعداد متلقي اللقاح باعتباره السبيل الأفضل للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مجمع تنموي في محافظة حمص (ربلة-جوسية العمار) إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظات عدة.