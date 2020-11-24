“نتنياهو” يعلن أنه سيزور البحرين قريباً بناء على دعوة من ولي عهدها

أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريباً، بناء على دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.



وأكد “نتنياهو” في “تويتر”، أنه تحدث هاتفياً مع ولي العهد البحريني، مشيراً إلى أن الجانبين “متحمسان للغاية لثمار السلام التي سيجلبها البلدان في وقت قصير جداً”.



وأكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الأسبوع الماضي، أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة لدى الكيان الإسرائيلي، ووافق على طلب “إسرائيلي” لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.



وفي الخامس عشر من الشهر الجاري صادق مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين الكيان ومملكة البحرين، ليصبح نافذاً حسب القانون “الإسرائيلي”، وذلك عقب إقراره من قبل الكنيست يوم العاشر من الشهر الجاري.



ووفق ما عرض على الكنيست، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل “اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلاً عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية”.



ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان، فيما كان السودان آخر الدول التي أعلنت تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.