وحدة تبريد اللاذقية تعود للعمل بعد عشر سنوات من التوقف.. وتدخل “سوق الفروج”

عادت وحدة التبريد في محافظة اللاذقية التابعة لمؤسسة السورية للتجارة، للعمل بعد توقف لأكثر من عشر سنوات.



وقال مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم : “أن وحدة تبريد اللاذقية تضم ثمانية غرف تبريد بسعة إجمالية بحدود 1800 طن، إضافة إلى غرفتين للتجميد.”



وأضاف: “تم تركيب خطوط لفرز وتقطيع وسلق وتفريز وتخليل الخضار وتوضيب كافة أنواع الخضار والفواكه، وتعبئتها ضمن عبوات مخصصة، وطرحها في الأسواق المحلية، ومايزيد عن حاجة الاسواق المحلية فهو معدّ للتصدير ضمن أحدث المواصفات القياسية السورية. ”



ومن جهة أخرى، كشف مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة دخلت بسوق الفروج بخمس محافظات بكمية 50 طن لكل محافظة.



وأضاف نجم: “سيتم السحب من خمس محافظات لشراء حوالي 250 طن من الفروج من محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حماه واللاذقية.”



وأردف نجم “سيتم طرح الكميات ضمن الصالات الرئيسية في المحافظات، بحيث تتم المحافظة على سعر الفروج، من ناحية المنتِج بدون تسجيل أي خسارة وأن يكون سعره مقبول بالنسبة للمستهلك، وأقل من الأسواق والمحال المخصصة لبيع الفروج.



يذكر أنه بسبب ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، خسر أغلب المواطنين “مؤنتهم” التي أعدوها لشتاء قادم قد يكون أسوأ اقتصاديا، وقدرت خسائر كل عائلة بأكثر من مئة ألف ليرة سورية بحسب الكميات التي اشتروها.



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