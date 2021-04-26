هل تنجح قمة «بوتين» و«بايدن» القريبة؟!

وسط تصاعد للتوتر بين موسكو والغرب، قال أحد مستشاري الكرملين إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن ربما يلتقيان في حزيران المقبل».



وأوضح يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية أنه «لم يُتخذ بعد قرار أكيد بشأن الاجتماع، وهناك "مواعيد محددة" قيد الدراسة».



وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله ملفات عدة على رأسها الأزمة الأوكرانية».



وفي بيان للبيت الأبيض قال إن «بايدن طالب موسكو بخفض التوتر مع كييف، وأكد التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».



وأوضح بايدن أن بلاده «ستتصرف "بحزم" للدفاع عن مصالحها الوطنية في مواجهة تحركات روسيا، من قبيل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات».



من جهته، قال الكرملين إن «بايدن أخبر بوتين أنه يريد تطبيع العلاقات الثنائية والتعاون في ملفات الحد من التسلح والبرنامج النووي الإيراني وأفغانستان وتغير المناخ».



ويأتي الاتصال وسط توتر شديد بين الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" من جهة، وبين روسيا من جهة أخرى، بسبب الصراع في شرق أوكرانيا.



فقد تكررت في الآونة الأخيرة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين التابعين لروسيا، بخرق وقف إطلاق النار عند خطوط التماس في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.



وتقول واشنطن إنها «رصدت في الفترة الأخيرة وجوداً روسياً متزايداً شرق أوكرانيا، يمثل أكبر حشد عسكري روسي في المنطقة منذ عام 2014».



وتوترت العلاقة بين القيادتين الأمريكية والروسية الشهر الماضي، حين وجه بايدن انتقادات شديدة لبوتين.



وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014، وتصاعد القتال في الأسابيع الأخيرة بشرق أوكرانيا وسط صراع كبير تقول كييف إنه «تسبب في مقتل 14 ألفاً جندي».