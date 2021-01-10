قائمة أقوى جوازات السفر لـ2021

أصدر مؤشر “هينلي” لجوازات السفر، الذي يقوم بتقييمها بشكل دوري من حيث قوتها وملاءمتها للسفر، أحدث تقرير له يضم قائمة بأقوى الجوازات وأضعفها لعام 2021، حيث غابت الدول العربية عن الأسماء العشرة الأولى، فيما كانت 5 دول عربية من أضعف 10 جوازات سفر حول العالم.



بحسب القائمة التي نشرها “هينلي”، استمرت الدول الآسيوية في امتلاك أقوى وثائق سفر، فقد تصدرت اليابان القائمة كأقوى جواز سفر في العالم، حيث يستطيع مواطنوها السفر إلى 191 وجهة حول العالم، من دون تأشيرة أو بالحصول عليها عند الوصول.



أما ثاني أقوى جواز سفر في العالم، فكان من نصيب سنغافورة، حيث يستطيع مواطنوها السفر إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول، فيما تتواجد كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثالث، حيث يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 189 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.





المراكز العشرة الأولى لأقوى جوازات السفر لـ 2021:



اليابان: يستطيع حامل جواز السفر الياباني السفر إلى 191 وجهة بلا تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.



سنغافورة: يستطيع حامل جواز السفر السنغافوري السفر إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.



كوريا الجنوبية مع ألمانيا: يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 189 وجهة بلا تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.



إيطاليا، فنلندا، إسبانيا، لكسمبورغ: 188 وجهة



الدنمارك والنمسا: 187 وجهة



السويد، فرنسا، البرتغال، نورثلاند، أيرلندا: 186 وجهة



سويسرا، الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج، بلجيكا، نيوزيلندا: 185 وجهة



اليونان، مالطا، تشيكيا، أستراليا: 184 وجهة



كندا: 183 وجهة



هنغاريا: 181 وجهة





ولطالما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأقوى في جوازات السفر، لكن “يشير الخبراء إلى أن قوة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستستمر، حيث تشمل بعض أوائل الدول التي بدأت عملية التعافي من الوباء”، بحسب بيان “Henley & Partners”.



إلا أنه وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحتلان المرتبة السابعة، فإن حاملي جوازات السفر الأمريكية لديهم القدرة على السفر حالياً إلى أقل من 75 وجهة، بينما يمكن لحاملي جوازات السفر البريطانية الوصول إلى أقل من 70 وجهة.





فبحسب ما ذكرته شبكة CNN فإن هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذه ظاهرة جديدة نسبياً في تاريخ المؤشر البالغ من العمر 16 عاماً.





كورونا قلب التوقعات





منذ عام واحد فقط، كانت جميع المؤشرات تشير إلى أن معدلات التنقل العالمي ستستمر في الارتفاع، وأن حرية السفر ستزيد، وأن حاملي جوازات السفر القوية سيستمتعون بإمكانية الوصول إلى وجهات أخرى أكثر من أي وقت مضى، وذلك بحسب ما يقوله كريستيان إتش كايلين، وهو رئيس “Henley & Partners.

لكن الإغلاق العالمي، أفشل هذه التوقعات الإيجابية، وبذلك، ومع بدء رفع القيود، أصبحت نتائج أحدث مؤشر بمثابة تذكير لما تعنيه قوة جواز السفر حقاً في عالم انقلب بسبب الوباء، كما قال إتش كايلين أيضاً.



أما فيما يتعلق بأسوأ وأضعف جوازات السفر لعام 2021 فكانت على النحو الآتي:



أسوأ جوازات السفر لعام 2021



103. كوريا الشمالية: 39 وجهة



104. ليبيا ونيبال: 38 وجهة



105. الأراضي الفلسطينية: 37 وجهة



106. الصومال واليمن: 33 وجهة



107. باكستان: 32 وجهة



108. سوريا: 29 وجهة

109. العراق: 28 وجهة



110. أفغانستان: 26 وجهة





يذكر أن قائمة “Henley & Partner” تعد واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية بحسب قدرة مواطنيها على السفر لوجهات مختلفة، وتغطي 199 جوازاً للسفر و227 وجهة دولية.







عربي بوست