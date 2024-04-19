ماهي السحابة الخضراء التي غطت سماء دبي خلال العاصفة الأخيرة؟

تظهر مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها، سحابة خضراء غير عادية تغطي سماء إمارة دبي، جراء المنخفض الجوي القاسي الذي ضرب منطقة الخليج.

على الرغم من تفسيرات متعددة لشكل السحابة، إلا أنها تعتبر ظاهرة جوية معروفة، حيث لا تختلف عن السحب الأبيض أو الأسود إلا فيما يتعلق بحجم المطر المحتوى فيها.

وتفسر مواقع الطقس المتخصصة اللون الأخضر للسحب بتشتت ضوء الشمس عبر قطرات الماء أو بلورات الجليد داخل السحب، وتُشاهد السحب الخضراء خلال الظروف الجوية القاسية، خاصةً العواصف الرعدية أو العواصف الرعدية الشديدة.

تعتبر السحب الخضراء ظاهرة جوية نادرة ومثيرة للاهتمام، حيث تُعتبر عادةً مؤشرًا على طقس قاس قادم.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي وجود حبات البرد في السحابة إلى تعزيز تشتت الضوء، مما يساهم في تكثيف اللون الأخضر.

ويوم الثلاثاء، أعلنت الإمارات عن تسجيل أكبر كمية أمطار منذ 75 عامًا، بسبب عاصفة جوية نادرة، مما أدى إلى إغلاق المطارات وتعليق الرحلات وتعطيل الحياة الاقتصادية في معظم الإمارات.

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المواطنين إلى البقاء في المنازل وتجنب الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وكالات