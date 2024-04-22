ضع فص ثوم في المرحاض قبل النوم لهذا السبب

عمت مناطق رأس العين غربي محافظة الحسكة والتي تسيطر عليها فصائل “الجيش الوطني” التابع لتركيا، احتجاجات ومظاهرات على خلفية إطلاق محكمة تل أبيض التابعة لفصائل أنقرة بريف الرقة الشمالي سراح المدعو “عمار إدريس” وهو أحد مرافقي قائد الدفاع الوطني في الحسكة المدعو “عبد القادر حمّو” الذي قُتل في 23 أيلول 2023 بعد محاصرته من قبل الجيش السوري في الحسكة.

واتهم المحتجون في رأس العين فصائل أنقرة بالفساد، وتلقي رشاوى مقابل إطلاق سراح المدعو “إدريس” رغم اعترافه بجرائم تم توثيقها بضبط مؤلف من 18 صفحة، وصادر عن فصائل أنقرة.