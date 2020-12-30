شهيد و 3 جرحى باعتداء صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق

أكد مصدر عسكري سوري استشهاد جنديّ وجرح 3 آخرين في اعتداء اسرائيلي على ريف دمشق فجر اليوم الأربعاء.

وقال المصدر العسكري إن الاحتلال الإسرائيلي نفّد عدواناً جوياً برشقاتٍ من الصواريخ من شمال الجليل.



وأضاف أنه استهدف وحدة من الدفاعات الجوية في منطقة النبي هابيل بريف دمشق، مشيراً الى أن وسائط الدفاع الجويّ تصدَّت لبعض الصواريخ.



وأفادت وكالة سانا السورية، فجر الأربعاء، عن سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق.

التلفزيون السوري بدوره، قال إن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل بالزبداني في ريف دمشق".



ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "في تمام الساعة 1،30 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق".



وأضاف المصدر، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن "ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية".



وفي 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قالت وزارة الدفاع السورية إن "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً بالصواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف السورية".



وفي بيان لها حينها، أكّدت الوزارة أن "وسائط الدفاع الجوي تصدّت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".