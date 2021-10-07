سوريا والأردن ولبنان يتفقون على إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان

استضافت المملكة الأردنية،أمس الأربعاء، اجتماعاً وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.



وتم خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة عمان، تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الإتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.



وحضر الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية وليد فياض ووزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية غسان الزامل.



وقالت الوزيرة زواتي للصحفيين إن الاجتماع يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أن اجتماعاً فنياً ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث قد تم عقده بالأمس للتحضير للاجتماع الوزاري، تم خلاله مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.



ووفقاً لها، "تم أيضاً تحديد خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ، وتم تشكيل فرق فنية متخصصة وتم تكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة"، وأن يتم رفع النتائج بالخصوص ليتم إعتمادها والعمل بمضمونها، مؤكدة أن خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان.



من جانبه، قال وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الجانب السوري ومن حرصه على روح الأخوة والتعاون مع كلا الجانبين الأردني واللبناني باشر ومن اللحظة الأولى باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية.



كذلك، أضاف أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية المسلحة وتأمين المواد اللازمة لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر، المفروض على الشعب السوري حيث تم تأمين معظم المواد وجاري العمل على تأمين النقص.



وتابع الوزير الزامل قائلاً: "كذلك بدأنا بتجميع المعلومات اللازمة عن محطات التوليد لتزويدها للجانب الأردني من أجل إتمام الدراسات الفنية اللازمة والخاصة بالربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية والتي تحتاج لمدة ثلاثة أشهر نكون بذلك قد أنهينا إعادة تأهيل خط الربط".



بدوره، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني المهندس وليد فياض أن "لقاء أمس يؤكد متانة العلاقات مع الأشقاء في الأردن وسوريا وتهدف الى تعزيز أمن الطاقة في لبنان والمنطقة العربية بتحقيق استقرارية قطاع الطاقة".



وأضاف أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية فيما تتركز خطوتنا المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.

الخصاونة: الأردن سيقدم كل الإمكانيات لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة والكهرباء



وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، الخطوات العملية، الهادفة إلى تسريع عملية إيصال الغاز المصري إلى لبنان.



وجدد الخصاونة، خلال اللقاء المشترك أمس ، أن الأردن سيقدم كل الإمكانيات لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة والكهرباء.



ويرتبط الأردن وسوريا كهربائياً من خلال خط نقل على جهد 400 ك.ف منذ عام 2001 إلا أن خط الربط خارج الخدمة حالياً منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و 230 66 ك.ف، وترتبط الدول الثلاث بإتفاقية تبادل عامة وإتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني والذي يضم كل من الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا بالإضافة إلى تركيا.