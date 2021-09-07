سوري يدخل موسوعة “غينيس” ويحقق رقماً قياسياً جديداً

تمكن الشاب “محمد فيضو” 20 عاماً أحد أبناء مدينة “اللاذقية” من تحقيق رقم قياسي جديد بتمرين الضغط الجانبي، حيث سجّل رقماً جديداً في موسوعة “غينيس” محققاً 93 ضغطة بدقيقة واحدة، علماً أن الرقم القياسي القديم كان لشاب ألماني وهو 55 ضغطة بالدقيقة.



“فيضو” وهو طالب يدرس في كلية التربية الرياضية بجامعة “تشرين” تقدّم بمحاولتين لدخول “غينيس”، وتم قبوله وتسجيله في قوائم الموسوعة بتاريخ 11 آذار2021، لكن الشهادة لم تصله إلا مؤخراً بسبب الرحلة الطويلة التي استغرقتها للوصول إلى سورية من “لندن”، حيث سارت من العاصمة البريطانية إلى “قطر” ثم “لبنان” وبعدها “دمشق” و أخيراً “اللاذقية”، بحسب ما نقل موقع “سناك سوري”.



وأكّد “فيضو” أن الدافع والمشجع الأول له بكل ما وصل إليه كان والده، لافتاً إلى أن الطموح لا حدود له وأنه يحضّر لأرقام وإنجازات جديدة.



وبدأ “فيضو” ممارسة الرياضة بعمر سبع سنوات، حيث مارس الكثير من الرياضات التي تزيد وتنمي القوة البدنية، وحصل على شهادات بمجال التغذية الرياضية والمساج الرياضي والتجميلي والإسعافات الأولية والعلاج الفيزيائي المنزلي وشهادات تحكيم وتدريب في رياضة كمال الأجسام والقوة البدنية، وبدأ التمرين وفق خطة تدريجية منذ سنتين، ووصل عدد الساعات التدريبة لأكثر من 10 ساعات يومياً من تمارين ضغط، ولياقة بدنية وحديد وجري وتايكوندو.