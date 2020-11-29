روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي أن مسلحي “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية نفذوا خلال يوم واحد أكثر من 20 خرق في منطقة “خفض التصعيد” في محافظة إدلب.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نائب رئيس المركز، العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك، قوله: “إن عمليات القصف المذكورة تم رصدها في محافظات إدلب (18)، واللاذقية (5)، وحماة (4) وحلب (2”.



ويعمد مسلحو “جبهة النصرة” الذين يتلقون دعماً عسكرياً ولوجستياً من قوات الاحتلال التركي باستمرار إلى شن الاعتداءات وتنفيذ الخروقات في منطقة “خفض التصعيد”.