مسلحون ينقلون عدد من أسطوانات الكلور في ريف إدلب ضمن شحنة أدوية
جرحى مدنيون جراء انفجار دراجة مفخخة في ريف إدلب
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في بادية تدمر
روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة
270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية
جولة جديدة من المفاوضات السورية تنطلق الإثنين في جنيف
إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني
الخارجية تطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين وعدم استغلال حادثة "بشري"
اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"
إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله

روسيا تعلن عن أكثر من 20 خرق من قبل المسلحين في ريف إدلب خلال 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة الروسي أن مسلحي “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية نفذوا خلال يوم واحد أكثر من 20 خرق في منطقة “خفض التصعيد” في محافظة إدلب.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نائب رئيس المركز، العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك، قوله: “إن عمليات القصف المذكورة تم رصدها في محافظات إدلب (18)، واللاذقية (5)، وحماة (4) وحلب (2”.

ويعمد مسلحو “جبهة النصرة” الذين يتلقون دعماً عسكرياً ولوجستياً من قوات الاحتلال التركي باستمرار إلى شن الاعتداءات وتنفيذ الخروقات في منطقة “خفض التصعيد”.