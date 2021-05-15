تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار

خالد مشعل ينفي أي علاقات بين “حماس” ودمشق‏

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الخارج، “خالد مشعل”، طبيعة العلاقة بين الحركة والقيادة السورية.

وأكد “مشعل” عدم وجود أي اتصالات مع دمشق في الوقت الحالي، مضيفاً: “مكثنا فترة في دمشق وكانت فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، ونقدر ذلك لكن بعد الأزمة هناك، الظرف لم يعد متاحاً”.

وأضاف “مشعل” في حديث لقناة “روسيا اليوم”: “لكننا لا نعادي أحداً، ونتألم لما يجري في سوريا ونتمنى أن تبقى موحدة، وأن تستقر الدولة السورية لكل أبنائها، ولسنا طرفاً في أي أزمة”.

 ومضى بالقول: “بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، نستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معاً.


وتدهورت العلاقات بين سوريا و”حماس”، عقب اندلاع الأزمة السورية في 2011، والموقف الذي اتخذته الحركة منها، كما أنها اضطرت لمغادرة دمشق بعد اتهامها بدعم المعارضة.

وخلال السنوات الماضية، قادت إيران و”حزب الله” عدة مبادرات لإعادة العلاقات بين دمشق والحركة، كان آخرها قبل اغتيال قائد “فيلق القدس”، “قاسم سليماني” مطلع العام الماضي، بحسب موقع “المونيتور”.