حماية المستهلك توضح الآلية الجديدة لبيع الخبز

تستكمل وزارة التجارة الداخلية خلال شهر تموز الجاري مشروع “أتمتة بيع مادة الخبز المدعومة” عبر البطاقة الإلكترونية بتطبيق آلية جديدة ضمنه وهي “توطين مكان استلام المادة” ابتداء من ثلاث محافظات “حماة واللاذقية وطرطوس” لتعمم بعدها على باقي المحافظات.



وتتضمن الآلية الجديدة توطين مكان استلام المادة بنقطة بيع لكل بطاقة إلكترونية حيث يمكن اختيار نقطة البيع سواء “معتمد أو صالة أو منفذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة أو إحدى صالات المؤسسات الحكومية أو الجمعيات التعاونية أو المخبز” بما يناسب مكان سكن أو عمل المواطن .



وبين معاون وزير التجارةرفعت سليمان أنه يمكن التسجيل في أي نقطة بيع وتغييرها بين المحافظات لخمس مرات سنوياً فيما يمكن أكثر من ذلك ضمن المحافظة الواحدة .



وبالنسبة لطريقة اختيار نقطة البيع الأنسب لكل مواطن ذكر معاون وزير التجارة الداخلية أنها مماثلة لطريقة استلام اسطوانات الغاز والمواد المدعومة والتي يتم تفعيلها عبر قناة “التلغرام” أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة “يو اس اس دي” على الرقم “مربع 9884 نجمة” أو عبر تطبيق الجوال “وي ان”