600 مركز امتحاني استعدادا لاستقبال طلاب الشهادتين

كشف مدير تربية دمشق سليمان اليونس في تصريح خاص أن المديرية أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها، واتخاذ كل ما يلزم لتوفير أجواء مريحة للطلاب وضمان سير العملية الإمتحانية دون أي معوقات.

وأوضح سليمان أن المديرية جهزت 600 مركز امتحاني لاستقبال 69 ألف طالب وطالبة من شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.

وأشار مدير تريبة دمشق إلى أن المديرية تعمل على تأمين الأجواء الهادئة والمريحة لجميع الطلاب والتلاميذ، مؤكداً حرص المراقبين على ضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

ولفت سليمان إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتأكد من جهوزية المراكز، ووضع اللصاقات الاسمية على المقاعد وخريطة توزع الطلاب على القاعات الامتحانية، ووضع الخطة لمتابعة المراكز عن طريق مندوبي وزارة التربية.

وكانت وزارة التربية حددت موعد بدء امتحانات العامة للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي الدورة الأولى تبدأ يوم الأحد الموافق الـ 26 من أيار، وللثانوية الشرعية يوم السبت الـ 25 منه وتنتهي في الـ 11 من حزيران القادم للفرع الأدبي، وفي الـ 13 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية، كما أوضحت الوزارة أن امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ يوم الإثنين الواقع في الـ 27 من أيار، وتنتهي الأحد الواقع في الـ 12 من حزيران القادم للتعليم الأساسي، والاثنين الـ 13 منه للإعدادية الشرعية.

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