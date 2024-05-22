22-05-2024
مدير المخابز بدمشق: لن يحصل خلال العام المقبل أي انقطاع بمادة القمح
أكد مدير المخابز بدمشق دريد حمدان، أنه وفقاً لموسم القمح لن يحصل خلال العام المقبل أي انقطاع بهذه المادة، مشيراً إلى انتشار ظاهرة جمع الباعة للبطاقات على الأفران لشراء الخبز، حيث يحق للمواطن الشراء عبر بطاقتين فقط،ز والباعة يجمعونها ويتناوبون فيما بينهم علىن الفرن.
وأوضح حمدان، لإذاعة شام اف ام، أن الازدحام يحصل على الأفران يوم الخميس كونه يليه عطلة، ويكثر البائعون في هذه الأوقات، لافتاً إلى ضبط حالات تواطؤ بين العاملين في الفرن وبائعي الخبز، ويعاقبون وفقاً للمرسوم 8.
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