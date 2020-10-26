أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
قتلى وجرحى جراء استهدافات مجهولة لحراقات النفط السوري المسروق شمالي البلاد
ميليشيا “قسد” تقتحم بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من أبنائها
موسكو تتهم واشنطن بتشجيع الأكراد على الانفصال عن سوريا
البحرية الروسية ترافق ناقلة النفط الإيرانية “سماح” إلى سورية
استشهاد المشرف العام على المركز الدولي لمواجهة التطرّف الشيخ محمد عدنان أفيوني
الطيران الحربي السوري-الروسي يستهدف مواقع للمسلحين في ريف إدلب
قوات الاحتلال التركي تجدد استهداف بلدة عين عيسى في ريف الرقة بالقذائف المدفعية
درعا: دعوات للتسلّح ضدّ الجيش
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين و المتقاعدين

توقعات بانخفاض إنتاج الحمضيات هذا العام بسبب الظروف الجوية

كشف وزير الزراعة محمد حسان قطنا عن وجود تراجع في إنتاج الحمضيات هذا العام نتيجة الظروف الجوية أثناء إزهار الأشجار والتي سببت فشلاً في العُقد وليس بسبب الحرائق الأخيرة التي طالت جزءاً كبيراً من الساحل السوري، معلناً أن تقديرات الإنتاج هذا العام 770 ألف طن، في حين كان الإنتاج السنوي 1150 مليون طن.

من جهته، أوضح مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة سهيل حمدان في حديث له عبر إذاعة “شام إف إم”، أن الظروف الجوّية والارتفاع في درجات الحرارة سببا انخفاض الإنتاج لهذا الموسم.


وبيّن حمدان أن إنتاج سورية السنوي كان يتجاوز المليون طن من الحمضيات في الأحوال العادية، في حين وصل هذا العام إلى 800 ألف طن، أي بنسبة خسارة 200 ألف طن.


كما أوضح أنه لا يجب أن تتأثر أسعار الحمضيات بشكل كبير في الأسواق بسبب الحرائق، لأن الضرر قليل جداً مقارنة بإنتاج المحافظتين، مشيراً إلى أن نسب الأضرار في أشجار الحمضيات (0.4% في محافظة طرطوس، و1.3% في محافظة اللاذقية)، من أصل أشجار الحمضيات الموجودة في كل محافظة.


ولفت إلى أن الضرر الأكبر الناتج عن الحرائق لحق بأشجار الزيتون في الدرجة الأولى، والحمضيات بالدرجة الثانية، مضيفاً: “قد نخسر موسم أو موسمين من إنتاج بعض الأشجار نتيجة تأثرها بالحرائق، وتعود إلى الإنتاج العام الذي يلي القادم”.


وفيما يتعلق بالتصدير، أكد حمدان أن حركة التصدير قوية هذا العام، وبالتالي سيعوض المزارعين خسارتهم على مدى السنوات الفائتة، وكان الوزير قطنا أكد أن التصدير لن يتوقف وأنه سيتم تصدير الكميات المتبقية بعد تخصيص الكميات التي سيتم تسويقها داخلياً.