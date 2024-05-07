إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم الشبكة الكهربائية من الطاقة الشمسية

ضمن مشروعها لدعم الشبكة العامة للكهرباء لتحسين الواقع الكهربائي في سورية وبمناسبة عيد الشهداء تم اليوم في المدينة الصناعية بحسياء بحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ومحافظ حمص المهندس نمير حبيب مخلوف إطلاق المرحلة الثانية لمشروع شركة الأنوار للطاقة المتجددة الكهروشمسية عبر إدخال ١٠ ميغا إضافية للشبكة ليصبح مجموع ما تم إدخاله من المشروع ٢٠ ميغا من أصل ٦٠ ميغا من المفترض إدخالها.

وأشار المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء أن الكثير من مشاريع الطاقات المتجددة تمت بفضل التشريعات والتسهيلات لدعم هذه المشاريع لرفد الشبكة الكهربائية مشيراً أنه من عوامل نجاح هذه المشاريع وجود خبرات وطنية وفعاليات اقتصادية متمسكة بدعم اقتصاد بلادها تجاوزت كل الصعوبات.

وأشار الوزير أن كميات المشاريع المنفذة عبر الطاقات المتجددة وصلت الى 90 ميغا واط تم ربطها بالشبكة الكهربائية، مؤكداً أنه سيتم بالأشهر القادمة إدخال العديد من المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة لافتاً أن عام 2024 سيكون عام الطاقات المتجددة، ونوه وزير الكهرباء أن هذه المشاريع ستسهم بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تقدم كل التسهيلات اللازمة لدعم هذه المشاريع.

وأشار الدكتور وائل منصور مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية بحسياء أنه حالياً كمرحلة ثانية من المشروع تم إدخال 10 ميغا واط والمرحلة الثالثة في الأول من آب، والمشروع تم بخبرات وطنية بدءاً من التصميم بأيدي مهندسين وفنيين سوريين حيث تم تصنيع الهياكل المعدنية والغلفنة لها في سورية.

يذكر أن مساحة المشروع الكامل 800 دونم وعدد الألواح المركبة 110آلاف لوح شمسي صنعت بمعايير عالمية حيث يتجاوز عمرها الافتراضي الـ 25 عاماً يهدف لدعم الشبكة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهروشمسية بأحدث التقنيات.



الوطن