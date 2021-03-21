أسعار الحليب ترتفع.. والبقرة تحتاج يوميا إلى 10 آلاف ليرة من العلف
قرار “ليلي” جديد.. محافظة دمشق ترفع سعر ربطة الخبز السياحي إلى 2200 ليرة
قتلى وجرحى بانفجار ضخم في ريف حلب
وزير الخارجية في أول زيارة إلى دولة خليجية
الدفاع الروسية: المسلحون في إدلب يخططون لفبركة هجوم باستخدام سلاح كيميائي
ضحايا في قصف تركي على "عين عيسى" شمال سوريا و"قسد" تقصف قاعدتين لتركيا
أثر الذئاب: من عشرية الدم الجزائري إلى عشرية الخراب السوري
الدفاع الروسية: رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي "النصرة" بسوريا
الإدارة الذاتية لشمال سوريا: الحل الأمثل لتسوية الأزمة يكون عبر إخراج المحتلين
قافلة للقوات الأمريكية قادمة من العراق محملة بمواد لوجستية وأسلحة تصل مدينة الحسكة
تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا
استمرار عمليات تمشيط البادية
وفاة سائق تكسي أجرة على طابور البنزين في دمشق
دمشق وجهت ضربة قاسية ضد تركيا بصاروخ باليستي كوري شمالي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية

تركيا تستعد لإجلاء مرتزقتها السوريين من ليبيا

تستعد تركيا لإجلاء مرتزقتها من السوريين في ليبيا والعودة إلى الأماكن التي تحتلها في سوريا، بانتظار تكليفهم بمهمة جديدة في أماكن أخرى تستهدف تركيا فرض نفوذها فيها.

وقال “المرصد” المعارض إن: “المرتزقة السوريين الموجودين على الأراضي الليبية تلقوا تعليمات تركية بالبدء بتجهيز أمتعتهم تحضيراً لبدء عودتهم إلى سوريا”.

وتابع “المرصد”: “الأتراك أخبروا عملائهم من السوريين بأن عودتهم لسوريا ستكون خلال الأيام القليلة القادمة”.

وبحسب “المرصد” فقد “عاد قرابة 9 آلاف مرتزق سوري ممن جنّدتهم الاستخبارات التركية سابقا إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال التركي شمال و شرق سوريا”.

وكان من بين العائدين لسوريا 350 طفلاً دون سن الـ18 من ليبيا بعد انتهاء عقودهم مع الاستخبارات التركية، والتي أغرتهم بأجور عالية بالدولار، لقاء تنفيذ مخططاتهم التوسعية في ليبيا.

وتأتي التوجيهات التركية، بعد أيام من تأليف حكومة وحدة وطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد توافق أولي بين أطراف الصراع في ليبيا، والمنقسمين إلى محور قطري تركي، ومحور سعودي مصري.

ويأتي التوافق الليبي بعد أسابيع من المصالحات الخليجية – الخليجية والتي تلاها تقارب تركي مع الدول الخليجية وما تلاه لاحقا من تقارب تركي مع الدولة المصرية.

وتتجلى إحدى ثمار تلك المصالحات في بدء تركيا تجهير مرتزقتها السوريين، للقتال في صفوف قوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية في اليمن، في تطور لافت على صعيد العلاقات التركية السعودية.

يذكر أن تركيا جندت مرتزقتها من السوريين في بلدان عديدة خدمة لأجندتها التوسعية، سواء في أذربيجان أو ليبيا أو على حدود اليونان، وحديثا باتجاه اليمن.