تخصيص خمسة مليارات لتحسين الواقع الخدمي في السويداء

ناقش اجتماع موسع برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مع الفعاليات الرسمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والأهلية في محافظة السويداء الواقعين الخدمي والتنموي للنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي ، من خلال إقامة المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



حيث ارتكزت المطالب على تحسين واقع المياه في المحافظة واستكمال تجهيز الآبار بالمعدات اللازمة وصيانة الآبار المعطلة وإنشاء محطات معالجة للصرف الصحي وصيانة المحطات المتوقفة عن العمل ودعم الفلاحين بقروض ميسرة وتوفير المحروقات والسماد والبذور والآليات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة واستجرار المحاصيل الزراعية عبر المؤسسة السورية للتجارة ودعم تسويق موسم التفاح وفتح أسواق تصديرية جديدة له.



كما طلبت أيضا إقامة مؤتمر للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتحسين التيار الكهربائي وصيانة آليات الإطفاء والنظافة وإصلاح شبكات الطرق وإقامة مراكز صحية وتسوية أوضاع العمال المؤقتين ورفد القطاعات الإنتاجية بالأيدي العاملة وتجهيز سوق الهال بقبان إلكتروني وتأمين وسائل النقل لطلاب الجامعة إلى محافظة دمشق.



وتم تخصيص 5 مليارات ليرة من خارج خطط تمويل المحافظة لتحسين واقع الخدمات في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والوحدات الإدارية والمدارس والطرقات والصحة.



وأكد عرنوس على ضرورة العمل المستمر لتحسين واقع المياه في المحافظة من خلال زيادة الاهتمام بالسدود والسدات وتأمين التجهيزات للآبار المحفورة وفق خطط مدروسة والعمل لإنجاز مشروع تحلية وجر مياه البحر إلى المنطقة الجنوبية وخصوصا محافظتي السويداء ودرعا واستكمال مشروع آبار المكرمة وصيانة محطات الصرف الصحي.



وأشار عرنوس إلى العمل على تأهيل المدارس والمراكز التعليمية وتوفير متطلبات العملية التعليمية والسعي لتجهيز مركز صحي في منطقة شعاب بالكوادر والتجهيزات اللازمة وتحسين واقع التيار الكهربائي في المحافظة والتوجه نحو الطاقات البديلة ،



وشدد عرنوس على دعم القطاع الزراعي بالسويداء وتوفير كل مستلزماته ، إضافة إلى القرارات التي من شأنها تحفيز الفلاحين لتوسيع نشاطاتهم الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وإتاحة منح القروض الميسرة مشيرا إلى الجهود المبذولة لتسويق موسم التفاح و دعم زراعة محصول القمح لتحقيق الأمن الغذائي ، مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لإقامة مشاريع سياحية من شأنها تحسين إيرادات المحافظة وتوفير فرص عمل.



وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الزيارة جاءت بتوجيه من قائد الوطن وتم خلالها الاستماع لمطالب ومداخلات أبناء المحافظة والمتعلقة بمياه الشرب والري وتنفيذ مشروعات الطرق والصرف الصحي والمدارس ومختلف الجوانب الحياتية والخدمية وسيتم اعتماد المذكرة الشاملة التي قدمتها المحافظة كنواة أساسية لخطة عام 2022 مع متابعة جميع القضايا المطروحة.