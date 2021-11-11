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السفير الروسي يحذر واشنطن من خططها تزويد كييف بالسلاح

حذر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، من خطط الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا، وأكد أن مثل هذه الخطوة لن تساعد في تخفيف التوتر وستؤدي إلى تفاقم الوضع في دونباس.

وقال السفير الروسي في بيان، بعد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن "خطط إمداد نظام كييف بالسلاح لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في جنوب شرق أوكرانيا، ونعتقد أن فرصة أخرى ضاعت لإجبار كييف على وقف الحرب".

وأضاف أنتونوف تعليقا على وثيقة الشراكة التي وقعها وزيرا خارجية الولايات المتحدة وأوكرانيا: "من الواضح أن هناك تركيزا على مفاقمة الوضع وليس على تخفيف التوتر، كما أن الوثيقة تحتوي في سطر منها على شحن جيوسياسي لمواجهة روسيا".

وشدد الدبلوماسي على أن أي نوايا لواشنطن لرؤية كييف في الناتو غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وزار وزير الخارجية الأوكراني رفقة وفد من الحكومة واشنطن أمس الأربعاء، ووقع ممثلو أوكرانيا والولايات المتحدة ميثاق شراكة إستراتيجية جديد.

كما وعد بلينكن في الاجتماع بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.