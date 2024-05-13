من هو بيلاوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلاوسوف كوزير للدفاع خلفًا للوزير السابق سيرغي شويغو في مجلس الاتحاد الفيدرالي.

أندريه بيلاوسوف، الذي وُلد في 17 مارس 1959 في موسكو، هو ابن لرجل الاقتصاد السوفياتي البارز ريم بيلاوسوف (1926-2008)، الذي شارك في تطوير الإصلاح الاقتصادي في الستينيات.

حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية في عام 1981، وحصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية في عام 1986.

دافع عن أطروحة الدكتوراه في معهد التنبؤ الاقتصادي الوطني التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (RAN) في عام 2006.

عمل في مجال البحث والتطوير الاقتصادي في الاتحاد السوفياتي منذ عام 1981 حتى تفكك الاتحاد في عام 1991. بعد ذلك، عمل في عدة مناصب في المجال الاقتصادي، بما في ذلك مديرا عاما لمركز التحليل الاقتصادي والتنبؤ على المدى القصير وفقاً لروسيا اليوم.

تولى منصب وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية في حكومة دميتري ميدفيديف من مايو 2012 إلى يونيو 2013. وكان نائبًا لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين منذ يناير 2020.

وفي الأعوام الأخيرة، شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الروسية “روسنفت”، وقاد تطوير تقنيات إنشاء مركبات النقل العالية السرعة وأنظمة التحكم الذكية.

تم تكريمه بوسام الشرف وكرمه الرئيس الروسي عدة مرات، وله كتابات عديدة في مجال الاقتصاد، من بينها كتاب “تطور نظام إعادة إنتاج الاقتصاد الروسي: من الأزمة إلى التنمية” الذي نشر عام 2006.