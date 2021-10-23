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البيت الأبيض: سنشارك مستقبلا في محادثات موسكو حول أفغانستان

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي استعداد بلادها للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، وأنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

وقالت إن "الولايات المتحدة تدعم هذه المفاوضات.. لم نتمكن من المشاركة مؤخرا لأسباب لوجستية".

وأضافت: "واشنطن تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة الثلاث الموسعة التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان".

وتابعت: "لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة فيها هذا الأسبوع، لكننا سنشارك في المستقبل".

وعقد اجتماع "منصة موسكو" حول أفغانستان في العاصمة الروسية في 20 أكتوبر الجاري، وتحدث المفاوضون لصالح بناء علاقات مع كابل، بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان المؤقتة.