وزير خارجية أفغانستان: نريد زيادة التعاون مع روسيا

قال وزير الخارجية في حكومة أفغانستان المؤقتة أمير خان متقي، إن بلاده تأمل بتوسيع التعاون مع روسيا، رغم أن الجانبين لم يناقشا بعد شروط الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة.

وأضاف الوزير، في حديث لوكالة "نوفوستي": "لم تقم روسيا ولا نحن بطرح أي شروط للاعتراف بعد، لكن لدينا علاقات جيدة. توجد سفارة روسية تعمل في كابل وسفارة أفغانية في موسكو، ولا توجد شروط خاصة. نأمل أن يستمر هذا التعاون في التطور لاحقا".



وبسطت "طالبان" سيطرتها على السلطة في معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، منذ أغسطس 2021 على خلفية انسحاب القوات الغربية والانهيار السريع للحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.

المصدر: نوفوستي