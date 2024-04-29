قناة إسرائيلية : وفد من “الموساد” في الرياض

أفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية بأن طائرة تقل وفداً من “الموساد” كانت متجهة إلى القاهرة والدوحة لمباحثات وقف إطلاق النار في غزة، لكنها هبطت، السبت، في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقًا لما أوردته “كان” على لسان مراسلها العسكري إيتاي بلومنتال، فإن هذه الطائرة الإسرائيلية سبق أن حملت وفوداً من “الموساد” خلال الأسابيع الماضية إلى القاهرة والدوحة.

وأضاف بلومنتال أن هذا الحدث يأتي قبل يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض، حيث من المتوقع أن يناقش القضايا المتعلقة بالهجوم على غزة، إضافة إلى احتمالات تطبيع السعودية مع إسرائيل.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تؤمن بإمكانية تحقيق اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، على الرغم من استمرار الهجوم على غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الهجوم الإيراني الكبير الأسبوع الماضي أدى إلى تشكيل تحالفات بين عدة دول، منها إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، ومن المتوقع أن يسرّع هذا التحالف أوجه تعاون جديدة وعميقة”.

وأكدت أن “مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى يقولون إن فرص التقدم في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تشهد زيادة كبيرة الآن.



وكالات

